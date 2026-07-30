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गूंगी व दिव्यांग महिला ने इशारे से बताया था, उसके साथ गलत हुआ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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बाखरपुर में हुई घटना के 20 साल बाद अभियुक्त को मिली है सजा भागलपुर,

गूंगी व दिव्यांग महिला ने इशारे से बताया था, उसके साथ गलत हुआ

भागलपुर, प्रधान संवाददाता। बाखरपुर इलाके में 20 साल पहले गूंगी और दिव्यांग महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश हुई थी। उसी मामले में एडीजे-प्रथम राजनारायण निगम की अदालत ने दुष्कर्म के प्रयास में दोषी अभियुक्त मेघा पासवान उर्फ मेघनाथ पासवान को सात साल की सजा सुनाई। इस कांड में सरकार की तरफ से बहस करने वाले एपीपी किशोर यादव ने बताया कि पीड़िता के देवर ने पुलिस के समक्ष बयान दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि उनकी गूंगी और एक हाथ से दिव्यांग भाभी फसल की देखभाल करने के बाद घर लौटी तो रोने लगी और इशारे में घर की महिलाओं को बताया कि उनके साथ गलत हुआ है।

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उसके बाद महिला ने परिजनों का हाथ पकड़ लिया और उन्हें खींचते हुए आरोपी मेघा के घर ले गई और उसके साथ मारपीट करने लगी। इशारे से बताया कि उसी ने उसके साथ गलत किया। गांव वालों के समक्ष आरोपी ने यह स्वीकार किया कि उसने गलत किया है। उसके बाद उसे मारपीट करते हुए ग्रामीणों ने थाना पहुंचा दिया। कोर्ट ने अभियुक्त पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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