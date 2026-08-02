युवती ने खाया जहरीला पदार्थ
कुंडा के जाखामई गांव में, 20 वर्षीय कविता यादव ने परिजनों से नाराज होकर जहरीला पदार्थ खा लिया। उसकी हालत गंभीर होने पर परिवार ने उसे सीएचसी में भर्ती कराया। यह घटना रविवार सुबह हुई।
कुंडा। मानिकपुर थानाक्षेत्र के जाखामई गांव निवासी शीतला प्रसाद की 20 वर्षीय बेटी कविता यादव किसी बात पर परिजनों से नाराज हो गई। जिससे रविवार सुबह उसने घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया। थोड़ी ही देर में उसकी हालत बिगड़ने लगी तो घबराए परिजनों ने उसे सीएचसी में भर्ती कराया।
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