221 फिट लंबी तिरंगा कांवड़ लेकर निकले कांवड़िये
हरिद्वार,संवाददाता। मेरठ के बागपत से हरिद्वार कांवड़ लेने पहुंचे 20 कांवड़ियों का दल रविवार को आकर्षण का केंद्र बना रहा। कांवड़ियों की यह टोली
हरिद्वार पहुंचे बागपत के 20 कांवड़ियों की 221 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ रविवार को श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही। शिवभक्तों ने कांवड़ यात्रा के माध्यम से धर्म के साथ-साथ राष्ट्रभक्ति का संदेश भी दिया। मेरठ मंडल के बागपत से हरिद्वार कांवड़ लेने पहुंचे 20 शिवभक्तों का दल रविवार को अपनी 221 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ के कारण आकर्षण का केंद्र बना रहा। हरकी पैड़ी से गंगाजल भरने के बाद श्रद्धालु तिरंगा कांवड़ के साथ अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। दल के सदस्य विकास ने बताया कि यह दूसरी बार तिरंगा कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य भगवान शिव की भक्ति के साथ-साथ लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना को भी मजबूत करना है।
उन्होंने बताया कि 221 फीट लंबे तिरंगे को लेकर चलना आसान नहीं होता। तेज हवा चलने पर तिरंगे को संभालना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसी कारण दल के सभी 20 सदस्य तिरंगे के दोनों ओर चलते हैं और पूरे रास्ते उसे संभालते हैं। विकास ने कहा कि देश को आजादी बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली है। आज की पीढ़ी को उन बलिदानों को याद रखते हुए राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करना चाहिए। इसी संदेश के साथ तिरंगा कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है।
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