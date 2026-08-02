221 फिट लंबी तिरंगा कांवड़ लेकर निकले कांवड़िये 

हरिद्वार पहुंचे बागपत के 20 कांवड़ियों की 221 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ रविवार को श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही। शिवभक्तों ने कांवड़ यात्रा के माध्यम से धर्म के साथ-साथ राष्ट्रभक्ति का संदेश भी दिया। मेरठ मंडल के बागपत से हरिद्वार कांवड़ लेने पहुंचे 20 शिवभक्तों का दल रविवार को अपनी 221 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ के कारण आकर्षण का केंद्र बना रहा। हरकी पैड़ी से गंगाजल भरने के बाद श्रद्धालु तिरंगा कांवड़ के साथ अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। दल के सदस्य विकास ने बताया कि यह दूसरी बार तिरंगा कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य भगवान शिव की भक्ति के साथ-साथ लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना को भी मजबूत करना है।