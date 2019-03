Budgam Encounter: सुरक्षाबलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी

जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच चल रही मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए हैं। वहां अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस मुठभेड़ में आर्मी के चार जवान भी घायल हो गए हैं। यह एनकाउंटर बडगाम के सुत्सु गांव में अभी भी चल रहा है।

सुत्सु गांव में जिस जगह को आर्मी के जवानों ने घेरा हुआ है वहां आतकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इस मुठभेड़ में अभी भी गोलीबारी और तलाशी चल रही है। फिलहाल अभी इस मामले में ज्यादा जानकारी नहीं आई है।

#UPDATE Four Army soldiers have been injured in the encounter in Budgam. Operation continues https://t.co/Qhf0thvfpM