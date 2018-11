जम्मू कश्मीर: पुलवामा में सुरक्षाबलों के साथ हुई मुठभेड़ में दो आतंकी ढेर

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ हुई एक मुठभेड़ में दो अज्ञात आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के टिक्कन इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में एक गुप्त सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी करके तलाशी अभियान चलाया।

एक पुलिस ने अधिकारी ने बताया कि जब तलाशी अभियान चलाया जा रहा था, तभी आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई। बलों की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में दो आतंकवादी ढेर हो गए।

#UPDATE: 2 terrorists have been killed in the encounter between security forces and terrorists in Tikun village of Pulwama district. Incriminating materials including arms and ammunition have been recovered from the site of encounter. https://t.co/U2slDZ9VSx