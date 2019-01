कर्नाटक: JDS-कांग्रेस सरकार को झटका, 2 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन लिया वापस

कर्नाटक की जेडीएस और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार को मंगलवार को बड़ा झटका लगा है। दो निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। इन दोनों विधायकों के नाम एच नागेश और आर शंकर हैं। यह जानकारी न्यूज एजेंसी एएनआई ने दी है।

2 Independent MLAs, H Nagesh and R Shankar, withdraw their support from Karnataka govt. pic.twitter.com/C34u3BNFOb