असम राइफल्स के काफिले पर उग्रवादियों का IED से हमला, 2 जवान शहीद

नगालैंड में शनिवार को भारत-म्यामां सीमा पर मौन इलाके में उग्रवादियों के एक समूह के साथ मुठभेड़ में असम राइफल्स के दो कर्मी मारे गये और चार अन्य घायल हो गये। असम राइफल्स के महानिरीक्षक के जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल विंसेट पैटन ने बताया कि आज दोपहर करीब डेढ़ बजे असम राइफल्स के जवानों की एक टुकड़ी दो वाहनों में जा रहा था।

इसी दौरान नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (खापलांग) के संदिग्ध उग्रवादियों ने आईईडी विस्फोट कर दिया। उन्होंने बताया कि इसके बाद अर्धसैनिक बल के जवानों और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गयी। इसमें दो जवानों की मौत हो गयी। पैटन ने बताया कि इस मुठभेड़ में चार अन्य जवान जख्मी हो गए, जिन्हें असम के जोरहाट स्थित सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी स्थिति स्थिर बतायी गयी है।

Defence Spokesperson, Kohima: 2 Assam Rifles jawans killed and four injured in an ambush by terrorists in Nagaland, today. Efforts on to locate the group behind the incident. pic.twitter.com/mb32cxNqJO