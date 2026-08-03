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16 अगस्त को घर-घर हरियाली अभियान को विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ में 16 अगस्त को 2,100 महिलाएं एकत्रित होकर घर-घर हरियाली का संदेश देंगे। इस आयोजन में महिलाएं पारंपरिक परिधान में शामिल होकर तुलसी का पौधा और दीपक लेकर आएंगी। आयोजन का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना है। यह भव्य कार्यक्रम अटल बिहारी वाजपेयी हाल केडी सिंह स्टेडियम में होगा।

16 अगस्त को घर-घर हरियाली अभियान को विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी

लखनऊ। वरिष्ठ संवाददाता घर-घर हरयाली के जरिए 16 अगत को 2,100 मिहलाएं एक मंच पर आकर विश्व रिकार्ड रचने की तैयारी है। लखनऊ में महिला शक्ति, भारतीय संस्कृति और पयावरण संरक्षण का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। शिवी शिल्प ग्राम की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी हाल केडी सिंह स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि 2,100 महिलाएं एक ही मंच पर एक जैसी पारंपरक परधान में शामिल होकर एक भव्य एवं आकर्षण प्रस्तुति देंगी। यह बातें सोमवार को यूपी प्रेस कल्ब में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान शिवी शिल्प ग्राम एवं कार्यक्रम की आयोजक पुनीता भटनागर ने कहीं।उन्होंने

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बताया कि यह आयोजन रिकार्ड बनाना नहीं, बल्कि घर-घर हरियाली को एक जन जागरूकता संदेश के रूप में आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम में हर महिला प्रतिभागी के हाथ में एक ओर तुलसी का पौधा और दूसरी ओर से प्रज्वलित दीपक होगा। तुलती का पौधा हरियाली, स्वास्थ्य एवं प्रकृति संरक्षण का प्रतिक होगा। जबकि दीपक प्रकाश, सकारात्मकता और भारतीय संस्कृति का संदेश देगा। हमारा प्रयास है कि यह पहल हर परिवार को अपने घर में हरियाली लाने और पर्यावरण संरक्षण को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा।

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