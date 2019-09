Blackbuck poaching case: सलमान खान कोर्ट में नहीं हुए पेश, जानें सुनवाई की अगली तारीख

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान आज यानी शुक्रवार को जोधपुर कोर्ट में पेश नही हुए। जोधपुर जिला एंव सत्र न्यायालय ने इस मामले की अगली तारीख अब 19 दिसंबर तय कर दी है। जोधपुर जिला एवं सत्र कोर्ट ने दो दशक पहले राजस्थान के एक गांव में दो काले हिरणों का कथित अवैध शिकार करने के मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को शुक्रवार को पेश होने का निदेर्श दिया था। सलमान को जान से मारने की यह धमकी 16 सितंबर को फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए गैंगस्टर ‘गैरी शूटर’ ने दी, जिसका संबंध लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से है।

अभिनेता के वकील को कथित रूप से शुक्रवार को कोर्ट में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कहा है, या उनकी जमानत रद्द किए जाने की संभावना हो जाएगी। काले हिरण का शिकार मामले में बॉलीवुड सुपरस्टार को पांच साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वर्तमान में वे जमानत पर चल रहे हैं।

1998 Blackbuck poaching case: Jodhpur District and Sessions Court fixes 19th December as the next date of hearing in the case; Salman Khan did not appear before the court today. pic.twitter.com/s2pirQZOuo