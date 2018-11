हाशिमपुरा कांड: पीएसी के 4 दोषी जवानों ने किया सरेंडर, अन्य 11 के खिलाफ गैर जमानती वॉरेंट जारी

मेरठ के हाशिमपुरा कांड में दोषी करार दिए गए पीएसी के 15 जवानों में से 4 जवानों ने दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया। चारों को तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। इसके अलावा अन्य जवानों के खिलाफ कोर्ट ने गैरजमानती वॉरेंट निकाला है। मालूम हो कि सभी दोषी जवानों के लिए सरेंडर करने के लिए दिया गया वक्त आज पूरा रहा था।

1987 Hashimpura mass murders case: Four out of 15 jawans of Uttar Pradesh Provincial Armed Constabulary (UPPAC) have surrendered before Delhi's Tis Hazari Court. The four will be sent to Tihar jail. The Court has issued non-bailable warrant against rest of the jawans. pic.twitter.com/iiCXSiTTov