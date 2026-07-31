प्रधानमंत्री पर टिप्पणी को लेकर छात्र से मारपीट
कर्नाटक में 19 वर्षीय छात्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी को लेकर चार अज्ञात लोगों द्वारा हमले का आरोप लगाया है। यह घटना 28 जुलाई को जलाहल्ली इलाके में हुई। छात्र ने नीट पेपर लीक के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन में भाग लिया था। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की है।
बेंगलुरु, एजेंसी। कर्नाटक में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) से जुड़े 19 वर्षीय एक छात्र ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी को लेकर चार अज्ञात लोगों ने उस पर हमला किया। छात्र के आरोपों के बाद एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। छात्र ने बताया कि यह घटना 28 जुलाई को जलाहल्ली इलाके में हुई। पीड़ित छात्र ने नीट पेपर लीक के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन के दौरान फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था।
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