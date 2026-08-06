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मोतीलेदा के युवा मजदूर ने सूरत में फांसी लगाकर दी जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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बेंगाबाद के 19 वर्षीय प्रवासी मजदूर पोखन यादव ने गुजरात के सूरत शहर में आत्महत्या कर ली। वह तीन महीने पहले काम के लिए सूरत आया था। उसका शव किराए के कमरे में फंदे से लटका मिला। माता-पिता और परिवार में शोक की लहर है। शव को गांव लाने की तैयारी हो रही है। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चला।

मोतीलेदा के युवा मजदूर ने सूरत में फांसी लगाकर दी जान

बेंगाबाद, प्रतिनिधि। बेंगाबाद के 19 वर्षीय प्रवासी मजदूर द्वारा मंगलवार देर रात गुजरात के सूरत शहर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लने का मामला प्रकाश में आया है। मृतक मजदूर पोखन यादव मोतीलेदा के टोला खेरोन निवासी धनेश्वर यादव का पुत्र बताया जाता है। मजदूर का शव सूरत स्थित उसके किराये के कमरे में फंदे से लटका हुआ पाया गया। मृतक अविवाहित था और वह तीन माह पूर्व मजदूरी करने गांव से सूरत गया था। घटना की खबर परिजनों को मिलते ही कोहराम मच गया। मजदूर के माता पिता सहित अन्य परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। शव लाने के लिए परिजन बेंगाबाद से सूरत के लिए निकल गए हैं।

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घटना के संबंध में जानकारी मिली है कि मृतक पोखन यादव दो भाइयों में छोटा है। वह परिवार की आर्थिक स्थिति संभालने के लिए मजदूरी करने दोस्तों के साथ सूरत गया था। मृतक के पिता और भाई भी परदेस में रह कर मजदूरी करते हैं। जानकारी के अनुसार पोखन सूरत एयरपोर्ट के समीप एक गेस्ट हाउस के किचेन में हेल्पर के रूप में काम करता था। घटना की रात काम से लौटने के बाद वह बिना खाना खाए अपने कमरे में सोने चला गया। सुबह जब उसका दोस्त जगाने गया तो वह फंदे से लटका हुआ मिला। बताया जाता है कि उसने कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। उसके दोस्त जब दरवाजा खोल कर अंदर गए तो उसका शव बेडशीट के फंदे से पंखे के सहारे लटका हुआ था। घटना की सूचना मृतक के दोस्तों ने परिजनों को दी। बताया गया कि कानूनी प्रक्रिया के बाद मृतक का शव गांव लाया जाएगा। जहां उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है।

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