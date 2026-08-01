वेटर का काम करने निकला युवक लापता
गरहां थाना क्षेत्र के हमीदपुर के निवासी 19 वर्षीय करण कुमार 27 जुलाई को घर से वेटर का काम करने के लिए निकले थे और तब से लापता हैं। उनके पिता प्रेम महतो ने गरहां थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बोचहां। गरहां थाना क्षेत्र का हमीदपुर निवासी 19 वर्षीय करण कुमार पांच दिनों से लापता है। मामले को लेकर करण के पिता प्रेम महतो ने गरहां थाना में शिकायत दर्ज कराई है। बताया कि 27 जुलाई की दोपहर करीब 1:00 बजे एसकेएमसीएच के पास 5 दिनों के लिए वेटर का काम करने की बात कहकर पुत्र घर से निकला था। इसके बाद से वह लापता है। थानेदार पंकज कुमार ने बताया कि छानबीन की जा रही है।
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