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सई नदी में कूदी बीएससी की छात्रा, दो घंटे बाद मिला शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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- सिकरारा थाना क्षेत्र के बरगुदर पुल से लगाई छलांग, पुल पर खड़ी की थी साइकिल

सई नदी में कूदी बीएससी की छात्रा, दो घंटे बाद मिला शव

सिकरारा, हिन्दुस्तान संवाद। बरगुदर में सई नदी के पुल से बुधवार की सुबह एक बीएससी की छात्रा ने नदी में कूदकर जान दे दी। करीब दो घंटे के बाद उसका शव बरामद किया गया। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। बक्शा थाना क्षेत्र के डीहजहनियां गांव निवासी मुन्नालाल प्रजापति की 19 वर्षीय पुत्री श्वेता किसी बात से नाराज थी। बुधवार की सुबह करकी 7:30 बजे लाला बाजार की तरफ से साइकिल से युवती बरगुदरपुल पर पहुंची और साइकिल पुल पर खड़ी करके चप्पल निकालकर नदी में कूद पड़ी।

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राहगीरों ने सूचना फोन से पुलिस को दी। जानकारी होते ही थाना प्रभारी विश्वनाथ प्रताप सिंह मौके पर पहुंचकर बगल के गांव विशुनपुर निवासी संजय निषाद, दिलीप निषाद, प्रेमचंद निषाद, चंद्रशेखर निषाद, अमित निषाद सहित अन्य कुछ गोताखोरों को तलाश के लिए लगाया। लगभग दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने पुल से लगभग 50 मीटर दूर युवती को बाहर निकला। हालांकि तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक श्वेता प्रजापति के भाई आनंद प्रजापति ने तहरीर दी। बताया कि सुबह जब परिवार के लोग सोकर उठे तो बहन घर में नहीं दिखी। तलाश करते हुए बरगूदर के पास आए तो देखा उसकी साइकिल व चप्पल पड़ी थी। भाई ने कहा कि किसी बात को लेकर उसने बहन को डांटा था, लेकिन इसके बाद वह ऐसा कदम उठा लेगी यह नहीं सोचा था। श्वेता बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। थाना प्रभारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घरवाले भी घटना को लेकर कुछ स्पष्ट रूप से बता नहीं पा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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