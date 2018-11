जम्मू-कश्मीरः आतंकियों ने की युवक की हत्या, बनाया वीडियो, 48 घंटे में दूसरी हत्या

हिज्बुल मुजाहिदीन ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें आतंकियों को एक युवक की हत्या करते हुए दिखाया गया है जिसे कथित तौर पर सेना का मुखबिर बताया गया।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि आतंकी नदीम मंजूर को गोलियां मार रहे हैं। मंजूर का शव शुक्रवार सुबह मिला।

दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के साफानगरी गांव के रहने वाले मंजूर का अपहरण आतंकियों ने बृहस्पतिवार रात को कर लिया था।

Terrorists killed a civilian after he was kidnapped earlier in the day from Saidpora area of Shopian. Case registered and an investigation has been initiated: Jammu & Kashmir Police