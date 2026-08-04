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19 वर्षों से फरार डकैती का आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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गिरियक पुलिस ने 19 वर्षों से फरार एक आरोपी विजेन्द्र केवट को उसकी ससुराल हिलसा से गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ 2007 में डकैती का मामला दर्ज हुआ था और कोर्ट से लाल वारंट जारी किया गया था। थानाध्यक्ष ने बताया कि उसे न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है।

19 वर्षों से फरार डकैती का आरोपी गिरफ्तार

गिरियक पुलिस ने हिलसा स्थित ससुराल से पकड़ा पावापुरी, निज संवाददाता। गिरियक पुलिस ने डकैती के मामले में 19 सालों से फरार चल रहे आरोपित को पकड़ लिया है। डॉक्टर इंग्लिश गांव निवासी विजेन्द्र केवट को उसकी ससुराल हिलसा थाना क्षेत्र के भदौली गांव से गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ 2007 में डकैती का मामला दर्ज हुआ था। उसके खिलाफ कोर्ट से लाल वारंट भी जारी किया गया था। थानाध्यक्ष श्रीकांत कुमार ने बताया कि उसे न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। (पावापुरी से अनिल उपाध्याय)

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