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वाणिज्य कर की छापेमारी में लाखों के सामान लदे 19 वाहन पकड़े गए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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वाणिज्य कर की छापेमारी में लाखों के सामान लदे 19 वाहन पकड़े गए वाणिज्य कर की छापेमारी में लाखों के सामान लदे 19 वाहन पकड़े गए

वाणिज्य कर की छापेमारी में लाखों के सामान लदे 19 वाहन पकड़े गए

वाणिज्य कर विभाग की ओर से लगातार दूसरे दिन गुरुवार को चलाए गए विशेष अभियान में लाखों के सामान लदीं 19 गाड़ियां पकड़ी गईं। वाहन चेकिंग अभियान मगध प्रमंडल के छह जिलों में चलाया गया। बिना ई-वे बिल के सामान ढो रहे वाहनों को जब्त किया गया। अब वाहनों पर लदे सामान का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। सामान के कागजात उपलब्ध नहीं कराने के बाद टैक्स और जुर्माने की कार्रवाई होगी। सबसे अधिक गया में आठ वाहन पकड़े गए

ये भी पढ़ें:58 लाख के पान मसाला लदे दो सहित आठ वाहन पकड़े गए

कार्यवाही का विवरण

राज्य कर अपर आयुक्त (प्रशासन) मोहन कुमार ने बताया कि सर्किल और आईबी संयुक्त की टीम ने सिर्फ भभुआ को छोड़कर प्रमंडल से अन्य सभी जिलों में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान बुधवार की शाम चार बजे से देर रात करीब 11 बजे तक चली। कार्रवाई में पांच जिलों में लाखों रुपये के अलग-अलग सामान लदीं 19 गाड़ियां पकड़ी गईं। सबसे अधिक गया जिले में आठ, सासाराम और नवादा में चार-चार, औरंगाबाद में दो और जहानाबाद में एक वाहन पकड़े गए। चार गाड़ी पर कोयला, दो पर ईंट, दो पर पीवीसी पाइप, एक पर तंबाकू पत्ता और सात गाड़ियों पर मिश्रित सामान लदे हैं। वाहनों पर लदे सभी सामान का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। कागजात दिखाने और सामान का भौतिक सत्यापन के बाद कर और जुर्माने की राशि तय होगी। अपर आयुक्त ने बताया कि बुधवार को गया और भभुआ में चलाए गए वाहन चेकिंग अभियान में 58 लाख के पान मसाला लदे दो सहित कुल आठ वाहन पकड़े गए थे। अपर आयुक्त बताया कि वाहन चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा। बिना सही कागजात के सामान मंगाने वालों पर विभाग की पैनी नजर है। ऐसे लोगों को विभाग की ओर से चिह्नित किया गया है। साथ ही सही व समय से टैक्स नहीं देने वाले भी विभाग के रडार पर हैं।

सामान्य प्रश्न

कितनी गाड़ियाँ पकड़ी गईं?
19 गाड़ियाँ पकड़ी गईं।
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