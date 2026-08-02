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शादी की नीयत से युवती का अपहरण, केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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जगदीशपुर के एक गांव में 18 वर्षीय युवती के अपहरण का मामला सामने आया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने शादी की नीयत से अपहरण की एफआईआर दर्ज की है। युवती की बरामदगी और आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

शादी की नीयत से युवती का अपहरण, केस

जगदीशपुर। थाना क्षेत्र के एक गांव से 18 वर्षीय युवती के कथित अपहरण का मामला प्रकाश में आया है। युवती के परिजनों द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर जगदीशपुर थाना में शादी की नीयत से अपहरण किए जाने की एफआईआर दर्ज की गई है। घटना के बाद पुलिस युवती की सकुशल बरामदगी व आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनकी 18 वर्षीय पुत्री की शादी की नीयत से अपहरण कर लिया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है।

थानाध्यक्ष नितेश कुमार ने बताया कि पीड़िता के आवेदन के आधार पर झाखरा मनियारी के अंकित कुमार ठाकुर,नीरज कुमार,सज्जन कुमार,किशोर ठाकुर,पुन्नम देवी,रवि ठाकुर समेत कुल सात लोगों के खिलाफ अपहरण की एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपितों की गिरफ्तारी व युवती की सकुशल बरामदगी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस तकनीकी व मानवीय दोनों स्तरों पर साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है।

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