युवती को किया अगवा, चार के खिलाफ केस

पारू, हिन्दुस्तान संवाददाता। थाना क्षेत्र के एक गांव से सोमवार की शाम 18 वर्षीया युवती को अगवा कर लिया गया। युवती पूजा कर घर लौट रही थी। इस संबंध में युवती के भाई ने चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। युवती के भाई ने पुलिस को बताया कि 10 अगस्त की शाम चार बजे मंदिर से पूजा कर बहन घर लौट रही थी। इसी बीच एक युवक ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर अगवा कर लिया। देर रात तक घर नहीं लौटी तो खोजबीन करने के दौरान पता चला कि आरोपितों ने बहन का अपहरण कर लिया है।