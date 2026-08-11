युवती को किया अगवा, चार के खिलाफ केस
By Vinod Paswanहिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
सोमवार की शाम एक गांव में 18 वर्षीय युवती पूजा कर घर लौट रही थी, तभी चार लोगों ने उसका अपहरण कर लिया। युवती के भाई ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच जारी है।
पारू, हिन्दुस्तान संवाददाता। थाना क्षेत्र के एक गांव से सोमवार की शाम 18 वर्षीया युवती को अगवा कर लिया गया। युवती पूजा कर घर लौट रही थी। इस संबंध में युवती के भाई ने चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। युवती के भाई ने पुलिस को बताया कि 10 अगस्त की शाम चार बजे मंदिर से पूजा कर बहन घर लौट रही थी। इसी बीच एक युवक ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर अगवा कर लिया। देर रात तक घर नहीं लौटी तो खोजबीन करने के दौरान पता चला कि आरोपितों ने बहन का अपहरण कर लिया है।
आरोपितों के दरवाजे पर पूछताछ की तो गाली गलौज देकर भगा दिया। थानेदार आशुतोष कुमार शुक्ला ने बताया कि केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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