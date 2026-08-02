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शादी का झांसा देकर दो साल तक युवती का किया यौन शोषण, गर्भवती होने पर कराया गर्भपात

By Hindustan | Bureau
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शादी का झांसा देकर दो साल तक युवती का किया यौन शोषण, गर्भवती होने पर कराया गर्भपात शादी का झांसा देकर दो साल तक युवती का किया यौन शोषण, गर्भवती होने प

शादी का झांसा देकर दो साल तक युवती का किया यौन शोषण, गर्भवती होने पर कराया गर्भपात

परबत्ता । एक प्रतिनिधि थाना क्षेत्र के एक गांव की 18 वर्षीया एक युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर करीब दो वर्षों तक यौन शोषण करने, गर्भवती होने पर दवा खिलाकर गर्भपात कराने तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। युवती के लिखित आवेदन पर परबत्ता थाना में मोजाहिदा गांव निवासी विजय साह के 24 वर्षीय पुत्र हिमांशु कुमार उर्फ राजा, उसके पिता विजय साह और मां नीलम देवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इधर थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि युवती के आवेदन के आधार पर तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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