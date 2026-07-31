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विराटनगर विमान स्थल पर ब्राउन शुगर बरामद , एक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
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जोगबनी, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि विराटनगर विमानस्थल से काठमांडू भेजे जा रहे एक पार्सल से 18.48

विराटनगर विमान स्थल पर ब्राउन शुगर बरामद , एक गिरफ्तार

जोगबनी, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि विराटनगर विमानस्थल से काठमांडू भेजे जा रहे एक पार्सल से 18.48 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार, मादक पदार्थ को जूते के तलवे में छिपाकर कूरियर के माध्यम से भेजने की कोशिश की गई थी। बुधवार शाम विराटनगर महानगरपालिका 9, महेन्द्र चौक स्थित एक्सपो एक्सप्रेस कूरियर से काठमांडू भेजे जा रहे स्पोर्ट्स जूतों के पार्सल की विमानस्थल पर एक्स-रे मशीन से जांच के दौरान संदिग्ध वस्तु दिखाई दी। इसके बाद सुरक्षा टीम ने पार्सल खोलकर जांच की, तो पुराने जूते के तलवे में काले प्लास्टिक में लपेटकर रखी गई 18.48 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई।

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इस मामले में संलिप्तता के आरोप में विराटनगर वार्ड 5 निवासी 24 वर्षीय सुशान्त खड़का को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह पार्सल को विमानस्थल तक पहुंचाने गया था ।

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