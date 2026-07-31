विराटनगर विमान स्थल पर ब्राउन शुगर बरामद , एक गिरफ्तार
जोगबनी, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि विराटनगर विमानस्थल से काठमांडू भेजे जा रहे एक पार्सल से 18.48
जोगबनी, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि विराटनगर विमानस्थल से काठमांडू भेजे जा रहे एक पार्सल से 18.48 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार, मादक पदार्थ को जूते के तलवे में छिपाकर कूरियर के माध्यम से भेजने की कोशिश की गई थी। बुधवार शाम विराटनगर महानगरपालिका 9, महेन्द्र चौक स्थित एक्सपो एक्सप्रेस कूरियर से काठमांडू भेजे जा रहे स्पोर्ट्स जूतों के पार्सल की विमानस्थल पर एक्स-रे मशीन से जांच के दौरान संदिग्ध वस्तु दिखाई दी। इसके बाद सुरक्षा टीम ने पार्सल खोलकर जांच की, तो पुराने जूते के तलवे में काले प्लास्टिक में लपेटकर रखी गई 18.48 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई।
इस मामले में संलिप्तता के आरोप में विराटनगर वार्ड 5 निवासी 24 वर्षीय सुशान्त खड़का को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह पार्सल को विमानस्थल तक पहुंचाने गया था ।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें