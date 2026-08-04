बीएयू का 17वां स्थापना दिवस कल, कुलाधिपति होंगे शामिल
फोटो है: ऑनलाइन माध्यम से करेंगे कार्यक्रम को संबोधित कार्यक्रम को लेकर कई कमेटियों
भागलपुर, वरीय संवाददाता। बिहार कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू), सबौर का 17वां स्थापना दिवस पांच अगस्त को मनाया जाएगा। इस समारोह में बिहार के राज्यपाल-सह-कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सैय्यद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) ऑनलाइन माध्यम से शिरकत करेंगे। साथ ही अपना संबोधन देंगे। कुलपति प्रो. दुनिया राम सिंह ने स्थापना दिवस के कार्यक्रम को लेकर कई कमेटियों का गठन किया है, जिनके जिम्मे अलग-अलग कार्य हैं। विवि परिसर को आकर्षक ढंग से सजाने का काम किया जा रहा है। अतिथियों के स्वागत, ऑनलाइन संबोधन की तकनीकी व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात, मंच संचालन, प्रदर्शनी, मीडिया समन्वय तथा अन्य व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया है, जो समन्वित रूप से कार्य कर रही हैं।
कुलपति ने कहा कि बीएयू अपनी स्थापना के बाद से शिक्षा, अनुसंधान एवं कृषि प्रसार के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य केवल गुणवत्तापूर्ण कृषि शिक्षा प्रदान करना नहीं है बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान को किसानों के खेतों तक पहुंचाकर उनकी आय में वृद्धि करना, कृषि को आधुनिक बनाना तथा युवाओं को कृषि उद्यमिता की ओर प्रेरित करना भी है।
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