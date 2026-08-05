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किशोरी से दुष्कर्म का आरोपित गिरफ्तार, भेजा गया जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गुलरिहा क्षेत्र के एक गांव में 17 वर्षीय किशोरी के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया। किशोरी गर्भवती हो गई, जिससे आरोपी फरार हो गया। मां की तहरीर पर पुलिस ने विनय नाम के युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।

किशोरी से दुष्कर्म का आरोपित गिरफ्तार, भेजा गया जेल

गुलरिहा, हिन्दुस्तान संवाद। गुलरिहा क्षेत्र के एक गांव की 17 वर्षीय किशोरी को शादी का झांसा देकर एक युवक ने दुष्कर्म किया। किशोरी के गर्भवती होने की जानकारी मिलते ही वह फोन बंद कर फरार हो गया। पीड़िता की मां की तहरीर पर गुलरिहा पुलिस ने जंगल एकला नंबर दो टोला हतवा निवासी विनय पर दुष्कर्म का केस दर्ज कर मंगलवार की रात गिरफ्तार कर ली, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

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