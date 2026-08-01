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शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म, छह माह की गर्भवती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गुलरिहा के एक गांव में 17 वर्षीय किशोरी को विनय नामक युवक ने प्रेमजाल में फंसाया और उसका शारीरिक शोषण किया। किशोरी गर्भवती हुई तो युवक मोबाइल बंद कर दिया। किशोरी ने मां के साथ थाने जाकर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक को हिरासत में ले लिया है।

शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म, छह माह की गर्भवती

गुलरिहा, हिन्दुस्तान संवाद। गुलरिहा थाना क्षेत्र के एक गांव की 17 वर्षीय किशोरी को जंगल एकला नंबर दो टोला हतवा निवासी विनय ने पहले प्रेमजाल में फंसाया और फिर उसका शारीरिक शोषण किया। इस दौरान किशोरी गर्भवती हो गई। इस बात की जानकारी जब युवक को हुई तो वह अपना मोबाइल बंद कर दिया। किशोरी ने आपबीती अपनी मां को बताई। किशोरी अपनी मां के साथ गुलरिहा थाने पहुंची और युवक के खिलाफ तहरीर दी। प्रभारी निरीक्षक जेपी पाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट का केस दर्ज कर आरोपित युवक को हिरासत में ले लिया गया है।

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