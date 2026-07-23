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किशोरी के लापता होने पर केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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खोराबार में एक 17 वर्षीय किशोरी मंगलवार को घर से निकली थी, उसने कहा कि वह 12वीं में दाखिला कराने जा रही है। जब वह घर नहीं लौटी, तो उसके परिवार ने पुलिस में शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

किशोरी के लापता होने पर केस दर्ज

खोराबार। इलाके के एक गांव की एक 17 वर्षीय किशोरी मंगलवार को घर से दिन में करीब 11 बजे निकल गई। घर से 12वीं में दाखिला कराने की बात कहते हुए निकली थी। उसके घर नहीं लौटने पर परिजनों ने केस दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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