जहरीला पदार्थ खाने से युवती की मौत
मेदिनीनगर के हैदरनगर थाना क्षेत्र के सड़गाड़ा गांव में एक 17 वर्षीय युवती की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। मां की डांट के बाद युवती ने ज़हर खा लिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। अस्पताल में भर्ती कराने पर उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया।
मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। हैदरनगर थाना क्षेत्र के सड़गाड़ा गांव में शुक्रवार के दिन में जहरीला पदार्थ खाने से एक 17 वर्षीय युवती की मौत हो गई है। सूचना पाते मेदिनीनगर एमआरएमसीएच स्थित टीओपी पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए आवश्यक प्रक्रिया के बाद शनिवार को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। मेदिनीनगर एमआरएमसीएच स्थित टीओपी पुलिस पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि मृतक यूवती के पिता कमलेश राम के अनुसार शुक्रवार सुबह में भाई-बहन मामूली विवाद को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। इसके बाद मां ने डांट दी इसके बाद मां काम करने चली गई इसी क्रम में 17 वर्षीय पुत्री जहरीला पदार्थ खाली जिससे उसकी हालत गंभीर होने लगी।
गंभीर स्थिति में उसे हुसैनाबाद अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी स्थिति गंभीर देखते हुए उसे मेदिनीनगर एमआरएमसीएच रेफर किया गया यहां भर्ती कराकर इलाज करने के दौरान उसकी मौत हो गई।
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