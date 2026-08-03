मदरसा में किशोर ने गले में फंदा लगा की खुदकुशी
बेगूसराय के मटिहानी थाना क्षेत्र में एक मदरसा में 17 वर्षीय मो. सैफ ने आत्महत्या कर ली। वह सांख तरैया गांव का निवासी था। परिजनों में शोक फैल गया। एसपी मनीष ने बताया कि घटना की जांच के लिए पुलिस और एफएसएल टीम को भेजा गया है। हर पहलू की जांच की जा रही है।
बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। मटिहानी थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव स्थित एक मदरसा में रविवार की रात 17 वर्षीय मो. सैफ ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। वह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सांख तरैया गांव निवासी मो. शाहिद का पुत्र था। उसकी मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। एसपी मनीष ने बताया कि मो. सैफ मदरसा में रहकर पढ़ाई करता था। घटना की सूचना पर मटिहानी थाने की पुलिस व एफएसएल की टीम को मदरसा भेजकर घटनास्थल से साक्ष्य संकलन किया गया। सदर एसडीपीओ-वन आनंद कुमार पांडेय के नेतृत्व में टीम का गठन कर हर पहलू पर जांच करने का आदेश दिया गया है।
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