शाहकुंड में 17 उर्वरक विक्रेताओं से मांगा स्पष्टीकरण
शाहकुंड में आयोजित एक बैठक में अनुपस्थित रहे 17 उर्वरक विक्रेताओं से बीएओ पवन कुमार ने स्पष्टीकरण मांगा है। इस बैठक में कृषि समन्वयकों और सलाहकारों को मिट्टी के नमूने भेजने और किसानों के एफआर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। रामयश मंडल का विदाई समारोह भी आयोजित हुआ।
शाहकुंड। पिछले दिनों आयोजित बैठक में अनुपस्थित रहने वाले 17 उर्वरक विक्रेताओं से बीएओ पवन कुमार ने स्पष्टीकरण मांगा है। पूर्व बीएओ रामयश मंडल का विदाई समारोह आयोजित हुआ। इसके अलावा कृषि समन्वयकों एवं सलाहकारों की बैठक आयोजित की गई। जिसमें बीएओ द्वारा मिट्टी नमूना जिला भेजने और बचे हुए किसानों का एफआर पूरा करने का निर्देश दिया गया।
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