Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शाहकुंड में 17 उर्वरक विक्रेताओं से मांगा स्पष्टीकरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

शाहकुंड में आयोजित एक बैठक में अनुपस्थित रहे 17 उर्वरक विक्रेताओं से बीएओ पवन कुमार ने स्पष्टीकरण मांगा है। इस बैठक में कृषि समन्वयकों और सलाहकारों को मिट्टी के नमूने भेजने और किसानों के एफआर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। रामयश मंडल का विदाई समारोह भी आयोजित हुआ।

शाहकुंड में 17 उर्वरक विक्रेताओं से मांगा स्पष्टीकरण

शाहकुंड। पिछले दिनों आयोजित बैठक में अनुपस्थित रहने वाले 17 उर्वरक विक्रेताओं से बीएओ पवन कुमार ने स्पष्टीकरण मांगा है। पूर्व बीएओ रामयश मंडल का विदाई समारोह आयोजित हुआ। इसके अलावा कृषि समन्वयकों एवं सलाहकारों की बैठक आयोजित की गई। जिसमें बीएओ द्वारा मिट्टी नमूना जिला भेजने और बचे हुए किसानों का एफआर पूरा करने का निर्देश दिया गया।

ये भी पढ़ें:Hajipur News: बिदुपुर में उर्वरक निगरानी समिति की आयोजित की गई बैठक
ये भी पढ़ें:Hajipur News: बिदुपुर में उर्वरक निगरानी समिति की आयोजित की गई बैठक

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।