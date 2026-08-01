तुर्की दुष्कर्म कांड में मुकेश राय दोषी, पांच को सुनाई जाएगी सजा

मुजफ्फरपुर के तुर्की थाना क्षेत्र में 31 मई को एक 16 वर्षीया किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में मुकेश राय को दोषी करार दिया गया है। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने उसे पॉक्सो एक्ट की धारा- 4 और बीएनएस की धारा- 115(2) के तहत सजा दी। पीड़िता के पिता ने महिला थाने में एफआईआर कराई थी।

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। तुर्की थाना क्षेत्र के एक गांव में पिछले वर्ष 31 मई की रात गिफ्ट देने के बहाने 16 वर्षीया किशोरी को घर से बुलाकर दुष्कर्म करने में मुकेश राय को दोषी करार दिया गया है। सेशन-ट्रायल के बाद शुक्रवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट-तीन के न्यायाधीश ने उसे पॉक्सो एक्ट की धारा- 4 लैंगिक हमला व बीएनएस की धारा- 115 (2)(स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) में दोषी ठहराया। सजा के बिंदू पर पांच अगस्त को सुनवाई होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) राजीव रंजन राजू ने कोर्ट में साक्ष्यों को पेश किया।

पीड़िता के पिता की शिकायत किशोरी के पिता ने पिछले वर्ष एक जून को महिला थाने में एफआईआर कराई थी। कहा था कि 31 मई की रात मोबाइल से कॉल कर मुकेश राय उसकी 16 वर्षीया पुत्री को गिफ्ट देने के बहाने घर से बुलाकर अपनी गाड़ी से ले गया। बाद में उसे पहुंचाने आया तो उसे रोकने का प्रयास किया गया। इसपर उसने गाड़ी से उसे व अन्य लोगों को कुचलने का प्रयास किया। उसकी पुत्री ने बताया कि मुकेश राय सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

डीएनए टेस्ट से भी दुष्कर्म की हुई थी पुष्टि पिता की अर्जी पर महिला थाने की पुलिस ने सीमेन लगे पीड़िता के कपड़े व मुकेश के खून लगे कपड़े की विधि विज्ञान प्रयोगशाला में डीएनए टेस्ट कराया था। इसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। पिछले वर्ष 30 अगस्त को पुलिस ने टेस्ट रिपोर्ट विशेष कोर्ट में सौंपी थी।

लापरवाही में तत्कालीन थानाध्यक्ष सहित तीन हुए सस्पेंड मामले में तत्कालीन तुर्की थानाध्यक्ष, एक दारोगा व एएसआई पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा था। इनपर आरोप था कि पीड़िता के परिजन 31 मई 2025 की रात थाना पहुंचे तो तुरंत कार्रवाई व एफआईआर करने में टालमटोल की गई। पीड़िता के परिजनों को महिला थाने जाने को कहा गया। बाद में अगले दिन महिला थाने में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने आरोपित मुकेश राय को गिरफ्तार करने में रुचि नहीं दिखाई थी। इस पर तत्कालीन एसएसपी सुशील कुमार ने चार जून 2025 को तत्कालीन तुर्की थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह, दारोगा मंजर आलम व एएसआई मो.फरीदी को सस्पेंड कर दिया था।