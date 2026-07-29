नाबालिग लड़की गायब, अपहरण का केस
रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र से 16 साल की नाबालिग लड़की गायब हो गई है। उसके परिवार ने अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई है। लड़की 23 जुलाई की शाम को घर से निकली थी, लेकिन देर शाम तक नहीं लौटी। परिवार ने पुलिस से मदद मांगी है, जो लड़की की खोज में जुटी है।
रांची। अरगोड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली 16 साल की नाबालिग लड़की गायब हो गई है। परिजनों ने नाबालिग लड़की के अपहरण की प्राथमिकी अरगोड़ा थाना में दर्ज करायी है। पिता ने आवेदन में कहा कि उनकी पुत्री 23 जुलाई की शाम घर से निकली थी। लेकिन, देर शाम तक वह घर नहीं लौटी। खोजबीन की गई, मगर उसका कुछ पता नहीं चला। इसके बाद वह थाना पहुंचे और मामला दर्ज कराया। पुलिस नाबालिग की खोजबीन में जुट गई है।
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