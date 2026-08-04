स्कूल जाने को निकली किशोरी लापता
स्कूल जाने को निकली किशोरी लापता परिजनों की तहरीर पर युवक के खिलाफ अपहरण का मुकदमामहरौनी। कोतवाली क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पंचायत धवारी से सोलह वर्षीय ए
महरौनी। कोतवाली क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पंचायत धवारी से सोलह वर्षीय एक किशोरी के लापता होने का मामला सामने आया है। किशोरी के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही एक युवक के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्राम धवारी निवासी महिला ने पुलिस को सौंपी तहरीर में बताया कि उनकी सोलह वर्षीय पुत्री तीन अगस्त की सुबह करीब आठ बजे स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकली थी। जब शाम करीब चार बजे तक वह घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने रिश्तेदारों और आसपास क्षेत्रों में काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं लगा।
शिकायत में परिजनों ने गांव के ही एक किशोर पर युवक को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने का संदेह जताया है। तहरीर के आधार पर महरौनी पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें