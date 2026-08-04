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स्कूल जाने को निकली किशोरी लापता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, ललितपुर
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स्कूल जाने को निकली किशोरी लापता परिजनों की तहरीर पर युवक के खिलाफ अपहरण का मुकदमामहरौनी। कोतवाली क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पंचायत धवारी से सोलह वर्षीय ए

स्कूल जाने को निकली किशोरी लापता

महरौनी। कोतवाली क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पंचायत धवारी से सोलह वर्षीय एक किशोरी के लापता होने का मामला सामने आया है। किशोरी के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही एक युवक के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्राम धवारी निवासी महिला ने पुलिस को सौंपी तहरीर में बताया कि उनकी सोलह वर्षीय पुत्री तीन अगस्त की सुबह करीब आठ बजे स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकली थी। जब शाम करीब चार बजे तक वह घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने रिश्तेदारों और आसपास क्षेत्रों में काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं लगा।

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शिकायत में परिजनों ने गांव के ही एक किशोर पर युवक को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने का संदेह जताया है। तहरीर के आधार पर महरौनी पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी।

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