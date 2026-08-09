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माला कालोनी में 16 वर्षीय किशोरी ने फंदा लगाकर दी जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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गजरौला के माला कालोनी में एक 16 वर्षीय किशोरी गुंजन बछार ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली। परिजनों के अनुसार, घटना शुक्रवार रात करीब 10 बजे हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है।

माला कालोनी में 16 वर्षीय किशोरी ने फंदा लगाकर दी जान

गजरौला। थाना क्षेत्र की माला कालोनी में शुक्रवार रात एक 16 वर्षीय किशोरी ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान गुंजन बछार पुत्री आशुतोष बछार के रूप में हुई है। वह अविवाहित थी। परिजनों के अनुसार, घटना शुक्रवार रात करीब 10 बजे की है। किशोरी ने अपने घर में लगे पाइप से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। शनिवार सुबह करीब नौ बजे मृतका के पिता आशुतोष बछार ने घटना की सूचना थाना गजरौला पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

जांच के लिए फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलाया गया। थानाध्यक्ष गजरौला बृजवीर सिंह ने बताया कि आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है।

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