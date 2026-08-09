माला कालोनी में 16 वर्षीय किशोरी ने फंदा लगाकर दी जान
गजरौला के माला कालोनी में एक 16 वर्षीय किशोरी गुंजन बछार ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली। परिजनों के अनुसार, घटना शुक्रवार रात करीब 10 बजे हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है।
गजरौला। थाना क्षेत्र की माला कालोनी में शुक्रवार रात एक 16 वर्षीय किशोरी ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान गुंजन बछार पुत्री आशुतोष बछार के रूप में हुई है। वह अविवाहित थी। परिजनों के अनुसार, घटना शुक्रवार रात करीब 10 बजे की है। किशोरी ने अपने घर में लगे पाइप से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। शनिवार सुबह करीब नौ बजे मृतका के पिता आशुतोष बछार ने घटना की सूचना थाना गजरौला पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।
जांच के लिए फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलाया गया। थानाध्यक्ष गजरौला बृजवीर सिंह ने बताया कि आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें