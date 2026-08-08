नाबालिग किशोरी को बहला-फुसला कर भगा ले जाने का मामला दर्ज
महेशपुर के एक गाँव में 16 वर्षीय नाबालिग को बहला-फुसला कर भगाने का मामला सामने आया है। नाबालिग के पिता ने संबंधित धाराओं के तहत आरोपी श्रीकांत राय के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई। घटना 5 अगस्त को हुई जब छात्रा स्कूल गई थी और बाद में लापता हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
महेशपुर, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के एक गांव के 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी को बहला-फुसला कर भगा ले जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना को लेकर नाबालिग के पिता सह वादी ने शुक्रवार शाम को थाना में आवेदन देकर दुमका जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र के बिरीडीह गांव के नामजद आरोपित श्रीकांत राय के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाया है। वादी ने आवेदन में उल्लेख किया है कि घटना के दिन बीते पांच अगस्त को उसकी नाबालिग पुत्री पढ़ने के लिए हाई स्कूल गई हुई थी। शाम तक जब वापस नहीं लौटी तो, स्वजनों ने उसका काफी खोजबीन किया।
इसी दौरान पता चला की उसकी पुत्री को श्रीकांत राय भगा ले गया है। इसके बाद वादी ने आरोपित के मोबाइल नंबर 7816016793 में फोन करके उसके पुत्री के बारे में पूछा तो उल्टा वे लोग वादी को धमकी देने लगा। वादी ने आवेदन में विश्वास जताया है कि उसकी पुत्री को नामजद आरोपित श्रीकांत राय बहला-फुसला कर लेकर भागा है। वादी के आवेदन के आधार पर थाना में नामजद आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, पुलिस मामला दर्ज कर मामले की छानबीन में जुटी हुई है।
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