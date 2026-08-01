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करजा : छात्रा को अगवा कर डेढ़ लाख फिरौती मांगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मड़वन के करजा थाना क्षेत्र में एक 16 वर्षीय छात्रा का अपहरण किया गया। छात्रा की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। आरोपितों ने 1.5 लाख रुपये की फिरौती मांगी और हत्या की धमकी दी। पुलिस ने छात्रा को बरामद किया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

करजा : छात्रा को अगवा कर डेढ़ लाख फिरौती मांगी

मड़वन, एक संवाददाता। करजा थाना क्षेत्र के एक गांव से 28 जुलाई को 16 वर्षीया छात्रा को अगवा कर लिया गया। छात्रा घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी। छात्रा की मां के आवेदन पर करजा पुलिस ने पार कोदरिया निवासी अमरजीत कुमार और प्रमोद राय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। परिजनों ने आरोपितों से संपर्क किया तो डेढ़ लाख रुपये फिरौती मांगी। रुपये नहीं देने पर छात्रा की हत्या कर देने की धमकी दी गई। इस बीच शुक्रवार को पुलिस की दबिश पर छात्रा को करजा चौक के समीप छोड़कर दोनों आरोपित फरार हो गए, जहां से पुलिस ने छात्रा को बरामद कर लिया।

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इसी दौरान छात्रा के पिता नशे की हालत में थाना पहुंचे और छात्रा को जबरन अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगे। रोकने पर पुलिसकर्मियों के साथ गाली-गलौज और धक्का-मुक्की की। थानेदार राम एकबाल प्रसाद ने बताया कि आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं, थाना पर हंगामा करने और पुलिस कार्य में बाधा डालने के आरोप में छात्रा के पिता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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