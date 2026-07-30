लोडेड कट्टा के साथ किशोर गिरफ्तार
साहेबगंज के रामपुर खुर्द गांव में बुधवार रात पुलिस ने 16 वर्षीय किशोर को लोडेड कट्टा के साथ पकड़ा। पुलिस थानेदार सुनील कुमार ने बताया कि किशोर से पूछताछ की जा रही है और उसके खिलाफ केस दर्ज कर उसे बालगृह भेजा जाएगा।
साहेबगंज। रामपुर खुर्द गांव से बुधवार की रात पुलिस ने लोडेड कट्टा के साथ 16 वर्षीय किशोर को पकड़ा है। थानेदार सुनील कुमार ने बताया कि किशोर को थाना लाया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। उसके खिलाफ केस दर्ज कर बालगृह भेजा दिया जाएगा।
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