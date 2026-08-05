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राजगीर के 8 सीटर रोपवे के 4 केबिन में फंस गये 16 पर्यटक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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राजगीर में 8 सीटर रोपवे में मंगलवार को तकनीकी खराबी के चलते 16 पर्यटक आधे घंटे तक फंसे रहे। आकाशीय बिजली गिरने से इंजन का एक भाग जल गया था। बाद में वैकल्पिक इंजन चालू कर सभी पर्यटकों को सुरक्षित नीचे उतारा गया। प्रबंधन द्वारा सुरक्षा के ठोस इंतजाम बता गए।

राजगीर के 8 सीटर रोपवे के 4 केबिन में फंस गये 16 पर्यटक

राजगीर के 8 सीटर रोपवे के 4 केबिन में फंस गये 16 पर्यटक आधे घंटे तक हलक में अटकी रहीं कांवरियों की सांसें आकाशीय बिजली कड़कने के कारण जल गया इंजन का एक भाग आधे घंटे बाद दूसरे इंजन को चालू कर उतारा गया नीचे फोटो : राजगीर रोपवे : राजगीर में आठ सीटर रोपवे। (फाइल फोटो) राजगीर/बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।

घटना का विवरण

पर्यटक नगरी की रत्नागिरि पर बने विश्व शांति स्तूप तक जाने वाले आठ सीटर रोपवे में मंगलवार की शाम तकनीकी खराबी आ गयी। चार केबिन में 16 पर्यटक फंस गये। इनमें अधिकतर कांवरिये थे। करीब आधा घंटा तक केबिन में फंसे कांवरियों की सांसें हलक में अटकी रहीं। बाद में दूसरा इंजन चालू कर पर्यटकों को सकुशल नीचे उतारा गया। प्रबंधन की मानें तो आकाशीय बिजली कड़कने के कारण इंजन का एक भाग जल गया था। घटना, शाम में करीब पांच बजे हुई। उस समय तक पर्यटकों को शांति स्तूप तक ले जाने का काम बंद कर दिया गया था। सिर्फ ऊपर से पर्यटकों को नीचे लाया जा रहा था। इस वजह से 18 में से मात्र चार केबिन में ही पर्यटक थे। अचानक तेज आवाज के साथ बिजली चमकी और इंजन क्षतिग्रस्त हो गया। रोपवे बंद हो गया। अचानक रोपवे रुकने के बाद केबिन में फंसे श्रद्धालु शोरगुल करने लगे। अफरातफरी की स्थिति पैदा हो गयी।

सुरक्षा प्रबंधन

वैकल्पिक इंजन को किया चालू : रोपवे प्रबंधक दीपक कुमार ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि वज्रपात के कारण इंजन में खराबी आयी है। इसके बाद वैकल्पिक इंजन को चालू कर रोपवे का संचालन शुरू किया गया और पर्यटकों को सकुशल नीचे उतार लिया गया। खराबी की जांच और दूसरे इंजन को चालू करने में आधा घंटा लगा। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहां बिजली गिरने की आशंका बनी रहती है। इसे देखते हुए सुरक्षा के पर्याप्त व ठोस इंतजाम किये गये हैं। इसी वजह से परिचालन रुकने की घटनाएं नहीं होती हैं। (राजगीर से अनूप कुमार)

सामान्य प्रश्न

रोपवे में कितने पर्यटक फंस गए थे?
रोपवे में 16 पर्यटक फंस गए थे।
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