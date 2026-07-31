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राउरकेला-चक्रधरपुर समेत 16 मेमू ट्रेनें आज रद्द रहेंगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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चक्रधरपुर में विकास कार्य के कारण 31 जुलाई को 16 मेमू ट्रेनें रद्द रहेंगी। इनमें चक्रधरपुर, खड़गपुर और आद्रा रेल मंडल से चलने वाली कई ट्रेनें शामिल हैं। रद्द होने वाली कुछ ट्रेन संख्या 68026 राउरकेला-चक्रधरपुर, 68030 झारसगुड़ा-राउरकेला, 68034 संबलपुर-झारसुगुड़ा आदि हैं।

राउरकेला-चक्रधरपुर समेत 16 मेमू ट्रेनें आज रद्द रहेंगी

चक्रधरपुर। विकास कार्य को लेकर 16 मेमू ट्रेनें 31 जुलाई को रद्द रहेंगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार चक्रधरपुर समेत विभिन्न रेल मंडलों में विकास कार्य को लेकर चक्रधरपुर, खड़गपुर और आद्रा रेल मंडल से होकर चलने वाली कई मेमू ट्रेनें रद्द कर दिया गया है। ये ट्रेनें अब 31 जुलाई को रद्द रहेंगी। रद्द रहने वाली ट्रेनों में ट्रेन नंबर 68026 राउरकेला-चक्रधरपुर मेमू, 68030 झारसगुड़ा-राउरकेला मेमू, 68034 संबलपुर- झारसुगुड़ा मेमू, 68033 झारसुगुड़ा-संबलपुर मेमू, ट्रेन नंबर 68032 संबलपुर-झारसुगुड़ा मेमू, 68031 झारसुगुड़ा-संबलपुर मेमू, 68029 राउरकेला-झारसगुड़ा मेमू 68025 चक्रधरपुर-राउरकेला मेमू समेत कई अन्य मेमू ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा पुरुलिया- झाड़ग्राम-पुरुलिया मेमू, खड़गपुर-झाड़ग्राम खड़गपुर मेमू, बांकुड़ा-जयरामवती-बांकुड़ा, विष्णुपुर-धनबाद एवं धनबाद-बांकुड़ा मेमू सहित कई ट्रेनें शामिल हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

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