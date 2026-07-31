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16 मेमू ट्रेनें आज रद्द रहेंगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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चक्रधरपुर में विकास कार्यों के कारण 31 जुलाई को 16 मेमू ट्रेनें रद्द रहेंगी। चक्रधरपुर, खड़गपुर और आद्रा रेल मंडलों में चलने वाली कई ट्रेनें इस दिन रद्द की जाएंगी, जिसमें राउरकेला से चक्रधरपुर और अन्य मार्ग शामिल हैं। रद्द ट्रेनों में 68026, 68030, 68034 और अन्य नंबर की ट्रेनें शामिल हैं।

16 मेमू ट्रेनें आज रद्द रहेंगी

चक्रधरपुर। विकास कार्य को लेकर 16 मेमू ट्रेनें 31 जुलाई को रद्द रहेंगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार चक्रधरपुर समेत विभिन्न रेल मंडलों में विकास कार्य को लेकर चक्रधरपुर, खड़गपुर और आद्रा रेल मंडल से होकर चलने वाली कई मेमू ट्रेनें रद्द कर दिया गया है। ये ट्रेनें अब 31 जुलाई को रद्द रहेंगी। रद्द रहने वाली ट्रेनों में ट्रेन नंबर 68026 राउरकेला-चक्रधरपुर मेमू, 68030 झारसगुड़ा-राउरकेला मेमू, 68034 संबलपुर- झारसुगुड़ा मेमू, 68033 झारसुगुड़ा-संबलपुर मेमू, ट्रेन नंबर 68032 संबलपुर-झारसुगुड़ा मेमू, 68031 झारसुगुड़ा-संबलपुर मेमू, 68029 राउरकेला-झारसगुड़ा मेमू 68025 चक्रधरपुर-राउरकेला मेमू समेत कई अन्य मेमू ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा पुरुलिया- झाड़ग्राम-पुरुलिया मेमू, खड़गपुर-झाड़ग्राम खड़गपुर मेमू, बांकुड़ा-जयरामवती-बांकुड़ा, विष्णुपुर-धनबाद एवं धनबाद-बांकुड़ा मेमू सहित कई ट्रेनें शामिल हैं।

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Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

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