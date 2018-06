जेट एयरवेज की मुंबई-अहमदाबाद फ्लाइट लेट, एयरपोर्ट पर फंसे 158 यात्री

मुंबई से अहमदाबाद जाने वाले 158 यात्रीयों को मुबंई एयरपोर्ट पर ही घंटों इंतजार करना पड़ा जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी हुई। दरअसल मुबंई से अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट 9W-231 डिले हो गई जिसके बाद यात्री मुबंई एयरपोर्ट पर ही घंटों फंसे रहे। पैसेंजर्स ने बताया कि एयरपोर्ट के मौजूदा स्टाफ ने उन्हें इस बात की जानकारी दी कि अहमदाबाद एयरपोर्ट बंद है इसलिए फ्लाइट को डिले किया गया है।

हालांकि जेट एयरवेज के अधिकारियों ने समाचार एजेंसी को बताया कि कुछ तकनीकी खामियों के चलते फ्लाइट को रोक दिया गया है। वहीं अहमदाबाद एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने कहा कि यह सच है कि रनवे रखरखाव के काम के लिए एयरवेन (नोटैम) को 10 बजे से शाम 3 बजे के लिए नोटिस दिया गया था। लेकिन जेट एयरवेज को लैंडिंग के लिए अनुमति दी गई थी, हालांकि बाद में यह पता चला कि विमान में तकनीकी खराबी है।

Around 158 passengers of Jet Airways 9W-2314 Mumbai-Ahmedabad are stranded at Mumbai Airport. According to passengers the onboard staff told them that Ahmedabad Airport is closed but Jet Airways airport official told ANI that aircraft has a technical fault. More details awaited. pic.twitter.com/NJPP0rm9Ck

It is true that A Notice to Airmen (NOTAM) has been issued for runway maintenance work from 10 am to 3 pm but Jet Airways had been permitted for landing however later it was found that the aircraft has a technical fault: Ahmedabad Airport Director to ANI