परिषदीय स्कूलों में स्थानांतरित होंगे 15613 आंगनबाड़ी केंद्र

परिषदीय स्कूलों के परिसर में 15613 आंगनबाड़ी केंद्रों को स्थानांतरित किया जाएगा। यह आंगनबाड़ी केंद्र परिषदीय स्कूलों के 200 मीटर के दायरे में स्थित हैं और गैर विभागीय भवन में चल रहे हैं। अब यह आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल परिसर में बालवाटिका के रूप में संचालित होंगे। यहां तीन वर्ष से छह वर्ष तक की आयु के बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था होगी।

आदेश का विवरण

स्कूली शिक्षा महानिदेशालय व बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय की ओर से इस संबंध में मंगलवार को संयुक्त आदेश जारी किया गया। हॉट कुक्कड मील पोर्टल पर आंगनबाड़ी केंद्रों की मैपिंग की जा रही है। जिसके तहत जो आंगनबाड़ी केंद्र परिषदीय स्कूलों में स्थानांतरित किए जा रहे हैं, उन्हें विद्यालय में अलग कक्षा कक्ष दिया जाएगा। जिसमें बिजली की व्यवस्था होगी। बाल वाटिका के बच्चे भी भौतिक संसाधन जैसे शुद्ध पेयजल, शौचालय व खेलने के स्थान इत्यादि का उपयोग कर सकेंगे। हॉट एंड कुक्कड मील के तहत इन्हें मिड डे मील भी परोसा जाएगा। यूपी में कुल 189208 आंगनबाड़ी केंद्र हैं और इसमें से 164480 आंगनबाड़ी केंद्रों की मैपिंग का काम पूरा किया जा चुका है। अभी तक मैपिंग की गईं आंगनबाड़ी केंद्रों में से 15613 आंगनबाड़ी केंद्र परिषदीय स्कूलों से 200 मीटर तक की दूरी पर स्थित हैं। यह आंगनबाड़ी केंद्र दूसरे विभागीय भवनों में संचालित किए जा रहे हैं। प्राथमिक स्कूलों व कंपोजिट स्कूलों के परिसरों में यह आंगनबाड़ी केंद्र अब बाल वाटिका के रूप में संचालित होंगे। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा मोनिका रानी व बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की निदेशक हर्षिता माथुर की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।