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वंदेमातरम की वर्षगांठ पर कार्यक्रम हुआ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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योगेश जोशी, चम्पावत। एसएसबी पंचम वाहिनी ने वंदेमातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए तीसरे चरण के कार्यक्रम की शुरुआत की। यह कार्यक्रम 7 से 15 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान अधिकारियों और जवानों ने वंदेमातरम गीत गाया और 200 पौधों का रोपण भी किया गया।

वंदेमातरम की वर्षगांठ पर कार्यक्रम हुआ

योगेश जोशी, चम्पावत। एसएसबी पंचम वाहिनी में वंदेमातरम की 150वीं वर्षगांठ पर तृतीय चरण के कार्यक्रम का शुभारम्भ हुआ। तीसरा चरण सात से 15 अगस्त तक होगा। इस दौरान अधिकारियों और जवानों ने वंदेमातरम गीत का गायन किया। कार्यवाहक कमांडेंट शिव राम और उप कमांडेंट करन चौहान ने वंदेमातरम गीत के गौरवशाली इतिहास की जानकारी दी। कहा कि वंदे मातरम केवल एक राष्ट्रीय गीत नहीं, बल्कि देश के प्रति प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना का प्रतीक है। बाद में वाहिनी परिसर में 200 पौधों का रोपण किया गया। यहां उप कमांडेंट सुदेश कुमार, व नवनीत कुमार यादव, हुकुम चंद, प्रमोद गुप्ता आदि मौजूद रहे।

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