वंदेमातरम की वर्षगांठ पर कार्यक्रम हुआ
योगेश जोशी, चम्पावत। एसएसबी पंचम वाहिनी ने वंदेमातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए तीसरे चरण के कार्यक्रम की शुरुआत की। यह कार्यक्रम 7 से 15 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान अधिकारियों और जवानों ने वंदेमातरम गीत गाया और 200 पौधों का रोपण भी किया गया।
योगेश जोशी, चम्पावत। एसएसबी पंचम वाहिनी में वंदेमातरम की 150वीं वर्षगांठ पर तृतीय चरण के कार्यक्रम का शुभारम्भ हुआ। तीसरा चरण सात से 15 अगस्त तक होगा। इस दौरान अधिकारियों और जवानों ने वंदेमातरम गीत का गायन किया। कार्यवाहक कमांडेंट शिव राम और उप कमांडेंट करन चौहान ने वंदेमातरम गीत के गौरवशाली इतिहास की जानकारी दी। कहा कि वंदे मातरम केवल एक राष्ट्रीय गीत नहीं, बल्कि देश के प्रति प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना का प्रतीक है। बाद में वाहिनी परिसर में 200 पौधों का रोपण किया गया। यहां उप कमांडेंट सुदेश कुमार, व नवनीत कुमार यादव, हुकुम चंद, प्रमोद गुप्ता आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें