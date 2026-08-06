2.32 लाख राष्ट्रीय ध्वज तैयार करेंगी 150 महिलाएं

गोरखपुर। प्रमुख संवाददाता। गोरखपुर शहरी विकास अभिकरण (डूडा) से जुड़े 13 महिला स्वयं सहायता समूहों की 150 महिलाएं ‘हर घर तिरंगा अभियान-2026’ के लिए 2.32 लाख राष्ट्रीय ध्वज तैयार करेंगी। प्रत्येक ध्वज तैयार करने पर महिलाओं को 20 रुपये का पारिश्रमिक मिलेगा। इन समूहों से जुड़ी 150 महिलाएं फिलहाल समय से राष्ट्रीय ध्वज बना कर उपलब्ध कराने में जुट गई हैं।जिन समूहों को राष्ट्रीय ध्वज तैयार करने का लक्ष्य मिला है उनमें, कजाकपुर क्षेत्र स्तरीय समिति, वीना साहनी, शिवजी क्षेत्र स्तरीय समिति, शकुन्तला देवी, शक्ति क्षेत्र स्तरीय समिति, सुनीता मौर्य, महिला समृद्धि क्षेत्र स्तरीय समिति, हिना, प्रगति क्षेत्र स्तरीय समिति, सुनैना सिंह, आदि शक्ति क्षेत्र स्तरीय समिति, मंजू सिंह, गंगोत्री स्वयं सहायता समूह, सरिता देवी, विंध्यवासिनी स्वयं सहायता समूह, संगीता धर दूबे, गंगा स्वयं सहायता समूह, कान्ती देवी, प्रतिज्ञा स्वयं सहायता समूह, शीतल, प्रज्ञा स्वयं सहायता समूह, सेवाती देवी , कृपा स्वयं सहायता समूह, रानी देवी, सीता स्वयं सहायता समूह, आभा त्रिपाठी शामिल हैं।