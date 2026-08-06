आपूर्ति विभाग बनवाएगा 150 नए अन्नपूर्णा भवन

आजमगढ़, संवाददाता। जिले में सत्र 2026-27 में राशन वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए खाद्य एवं रसद विभाग की तरफ से 150 नए अन्नपूर्णा भवन बनाए जाएंगे। प्रति भवन के निर्माण पर 8.46 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। विभाग ने इसके लिए आगणन रिपोर्ट बनाकर शासन को भेज दी है। बजट मिलते ही नए भवन का निर्माण शुरू हो जाएगा। जिले में सरकारी सस्ते गल्ले की करीब 2174 दुकानें संचालित हो रही हैं। इनमें कई दुकानें किराए के भवन में संचालित हो रही हैं या कोटेदार घर पर ही खाद्यान्न का वितरण करते हैं। इससे उपभोक्ताओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला पूति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शासन की मंशा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से अन्नपूर्णा भवन तैयार किए जाएं। जिससे खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण के साथ ही राशन वितरण व्यवस्था व्यवस्थित हो। इसी क्रम में सत्र 2026-27 के लिए जिले में 225 अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें 150 अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण खाद्य एवं रसद विभाग कराएगा। विभाग ने नए अन्नपूर्णा भवन के निर्माण के लिए जमीन चिह्नित करते हुए उसका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा है। भवन में खाद्यान्न भंडारण के साथ एक कमरे में जनसेवा केंद्र का संचालन किया जाएगा.