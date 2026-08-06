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आपूर्ति विभाग बनवाएगा 150 नए अन्नपूर्णा भवन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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प्रत्येक भवन के निर्माण पर आठ लाख से अधिक रुपये होंगे खर्च आजमगढ़, संवाददाता। जिले में सत्र 2026-27 में राशन वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने के ल

आपूर्ति विभाग बनवाएगा 150 नए अन्नपूर्णा भवन

आजमगढ़, संवाददाता। जिले में सत्र 2026-27 में राशन वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए खाद्य एवं रसद विभाग की तरफ से 150 नए अन्नपूर्णा भवन बनाए जाएंगे। प्रति भवन के निर्माण पर 8.46 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। विभाग ने इसके लिए आगणन रिपोर्ट बनाकर शासन को भेज दी है। बजट मिलते ही नए भवन का निर्माण शुरू हो जाएगा। जिले में सरकारी सस्ते गल्ले की करीब 2174 दुकानें संचालित हो रही हैं। इनमें कई दुकानें किराए के भवन में संचालित हो रही हैं या कोटेदार घर पर ही खाद्यान्न का वितरण करते हैं। इससे उपभोक्ताओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला पूति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शासन की मंशा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से अन्नपूर्णा भवन तैयार किए जाएं। जिससे खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण के साथ ही राशन वितरण व्यवस्था व्यवस्थित हो। इसी क्रम में सत्र 2026-27 के लिए जिले में 225 अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें 150 अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण खाद्य एवं रसद विभाग कराएगा। विभाग ने नए अन्नपूर्णा भवन के निर्माण के लिए जमीन चिह्नित करते हुए उसका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा है। भवन में खाद्यान्न भंडारण के साथ एक कमरे में जनसेवा केंद्र का संचालन किया जाएगा.

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पंचायत स्तर पर बनाए जाएंगे 75 अन्नपूर्णा भवन

आजमगढ़। खाद्य एवं रसद विभाग को मिले लक्ष्य के अलावा 75 ग्राम पंचायतों में अलग से पंचायत स्तर पर अन्नपूर्णा भवन बनाए जाएंगे। इसके लिए शासन की तरफ से विभाग को पत्र भेजा गया है। बजट मिलने के बाद भवन का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा.

दो सौ जमीनों का विभाग के नाम हुआ नामांतरण

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, जिले में 225 अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण कराया जाएगा। इनमें चिह्नित दो सौ भूमि का नामांतरण डीएम के निर्देश पर खाद्य और रसद विभाग के नाम सरकारी कागजात में दर्ज कराया जा चुका है। शेष 25 अन्नपूर्णा भवनों के लिए चिह्नित भूमि का नामांतरण की प्रक्रिया गतिशील है। डीएसओ रामेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अन्नपूर्णा भवनों के लिए विभाग के नाम भूमि नामांतरण के मामले में आजमगढ़ पहले स्थान पर है.

कोट

जिले में इस वर्ष में विभाग की तरफ से 150 नए अन्नपूर्णा भवन बनाएं जायेगे।इसके लिए जमीन चिन्हित कर लिया गया है। नए भवन बनाने के लिए शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। इसके लिए पचास अन्नपूर्णा भवन पंचायत स्तर पर बनाए जायेगे। अन्नपूर्णा भवन बनने से उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण की बेहतर सुविधा मिलेगी.

रामेंद्र प्रताप सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी

सामान्य प्रश्न

आजमगढ़ में कितने नए अन्नपूर्णा भवन बनाए जाने की योजना है?
आजमगढ़ में 150 नए अन्नपूर्णा भवन बनाए जाने की योजना है।
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