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जयपुर में 15 नन्हे तैराक उत्तराखंड का करेंगे प्रतिनिधित्व

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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जयपुर में 6 से 9 अगस्त तक आयोजित होने वाली 52वीं सब जूनियर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में उत्तराखंड के 15 छोटे तैराक भाग लेंगे। टीम की घोषणा उत्तराखंड स्विमिंग एसोसिएशन ने की है। बालिका वर्ग में 6 तैराक और बालक वर्ग में 9 तैराक शामिल हैं। सभी को राज्य का नाम रोशन करने की उम्मीद है।

जयपुर में 15 नन्हे तैराक उत्तराखंड का करेंगे प्रतिनिधित्व

हल्द्वानी। जयपुर में छह से नौ अगस्त तक होने वाली 52वीं सब जूनियर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में उत्तराखंड के 15 नन्हे तैराक राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। उत्तराखंड स्विमिंग एसोसिएशन ने टीम की घोषणा कर दी है। एसोसिएशन की सीईओ सीमा मेहरोत्रा ने बताया कि बालिका वर्ग से इरा रावत, श्रद्धा जोशी, कनिका पांडे, योमी चुफाल, यशस्वी चौधरी और वर्निका चुफाल को टीम में जगह मिली है। वहीं बालक वर्ग में कौस्तुभ भट्ट, हर्षित बिष्ट, दिव्यांश नेगी, आरव तोमर, सानिध्य लखेड़ा, सरताज सिंह, अर्णव सिंह भंडारी, विहान सिंह सिरोला और यशवर्धन सिंह चौहान चयनित हुए हैं।टीम विभिन्न आयु वर्ग की तैराकी स्पर्धाओं में भाग लेगी।

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एसोसिएशन को उम्मीद है कि खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे।

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