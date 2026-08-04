स्कूल के लिए निकला छात्र लापता, अनहोनी की आशंका
गंगदासपुर हसनपुर के 15 वर्षीय छात्र तरुण 1 अगस्त को स्कूल जाने के लिए निकला था, लेकिन घर नहीं लौटा। परिजनों ने रिश्तेदारों और संभावित स्थानों पर तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। चिंता में डूबे परिजनों ने पुलिस से शीघ्र बरामदगी की गुहार लगाई है। जांच जारी है।
घर से स्कूल जाने के लिए निकला 15 वर्षीय छात्र रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया। काफी तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लगने पर परिजनों ने पुलिस से उसकी बरामदगी की गुहार लगाई है। शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव गंगदासपुर हसनपुर निवासी देशराज का 15 वर्षीय पुत्र तरुण राजकीय इंटर कॉलेज (जीआईसी) में इंटर का छात्र है। परिजनों के मुताबिक, वह एक अगस्त को घर से स्कूल जाने के लिए निकला था, लेकिन न तो स्कूल पहुंचा और न ही वापस घर लौटा।छात्र के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने रिश्तेदारों और अन्य संभावित स्थानों पर उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका।
कई दिन बीत जाने के बाद भी कोई जानकारी न मिलने से परिवार की चिंता बढ़ गई है। परिजनों ने किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस को तहरीर देकर छात्र की शीघ्र बरामदगी की मांग की है।शहर कोतवाल अवनीत मान का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और छात्र की तलाश की जा रही है।
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