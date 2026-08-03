नाबालिग के अपहरण का आरोप, लगाई गुहार
लेडियारी। खीरी थाना क्षेत्र के एक गांव से 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी के लापता होने
खीरी थाना क्षेत्र के एक गांव से 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी के लापता होने का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता ने खीरी पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि एक अगस्त शनिवार की रात करीब 10 बजे तीन लोग उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर घर से ले भगा गए। पीड़िता के पिता का कहना है कि आरोपी मध्य प्रदेश के रीवा जिले के बताए जा रहे हैं। हालांकि मामले में थाना खीरी में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई है। परिजनों ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से 24 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी और नाबालिग किशोरी को सकुशल बरामद करने की मांग की है।
इस मामले मे खीरी पुलिस का कहना है कि टीम गठित कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।
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