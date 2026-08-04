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फोटो-वीडियो वायरल कर ब्लैकमेल करने का आरोप, मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोला थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 वर्षीय किशोरी का फोटो और वीडियो वायरल कर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आरोपी सागर उर्फ अंगद यादव ने पीड़िता के परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और परिवार ने सुरक्षा की मांग की है।

फोटो-वीडियो वायरल कर ब्लैकमेल करने का आरोप, मुकदमा

गोलाबाजार, हिन्दुस्तान संवाद। गोला थाना क्षेत्र के एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी का फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर ब्लैकमेल करने तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित किशोरी के पिता ने क्षेत्राधिकारी को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि गांव निवासी सागर उर्फ अंगद यादव ने उनकी नाबालिग पुत्री का फोटो और वीडियो गलत तरीके से तैयार कर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया। उनका आरोप है कि आरोपी परिवार को ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहा है।विरोध

करने पर आरोपी ने पूरे परिवार को जान-माल की धमकी भी दी, जिससे परिवार भयभीत है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने सोशल मीडिया से आपत्तिजनक सामग्री हटवाने, सुरक्षा देने की मांग की। क्षेत्राधिकारी के निर्देश पर गोला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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