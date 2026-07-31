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नौ वर्षीय किशोरी के हाथ बांध, 15 वर्षीय किशोर ने किया रेप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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-तिंदवारी थाना क्षेत्र के एक गांव का मामला, पाक्सो समेत विभिन्न धाराओं में केस नौ वर्षीय किशोरी के हाथ बांध, 15 वर्षीय किशोर ने किया रेप नौ वर्षीय किश

नौ वर्षीय किशोरी के हाथ बांध, 15 वर्षीय किशोर ने किया रेप

बांदा। संवाददाता सूने घर में घुसे 15 वर्षीय किशोर ने नौ वर्षीय बालिका को दबोच लिया। उसके हाथ बांध कर उसके साथ दुष्कर्म किया। बालिका के चीखने चिल्लाने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया। खेत से घर लौटी मां को पीड़िता ने आपबीती बताई मां आरोपी के घर उलहना देने गई। तो ओरोपी की मां ने उसे गाली गलौज कर भगा दिया। पीड़िता का महिला अस्पताल में डाक्टरी परीक्षण कराया गया। घटना की तहरीर पुलिस को दी गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पाक्सो समेत गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। घटना 29 जनवरी की है।

वहीं प्रेम प्रसंग की भी चर्चा है।तिंदवारी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 9 वर्षीय बालिका बुधवार की दोपहर अपने छोटे भाई के साथ घर पर अकेली थी। उसकी मां मवेशी लेकर खेत चली गई थी। घर पर कोई नही था। बालिका झोपड़ी में खेल रही थी। तभी सूना मौका देख 15वर्षीय पड़ोसी किशोर मौके पर पहुंच गया। उसने छोटे भाई को पैसा देकर टाफी खरीदने के लिए दुकान भेज दिया। इसी बीच किशोर ने झोपड़ी पर खेल रही बालिका को दबोच लिया। उसके बकरी की रस्सी से दोनों हाथ बांध दिया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। दर्द से छटपटा रही बालिका ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसी बीच बालिका का पांच वर्षीय छोटा भाई मौके पर पहुंच गया। किशोर बालिका किसी से कुछ न बताने और जान से मारने की धमकी दी। धमकी से बालिका सहम गई। खेत से घर लौटी मां को पुत्र ने घटना की जानकारी थी। मां ने अपनी बेटी से पूछताछ किया। पीड़िता ने आपबीती अपनी मां को बताया। मां अपनी बेटी को लेकर आरोपी के घर उलहना देने गई। इस पर आरोपी के मां ने पीड़िता की मां को गाली गलौज कर घर से भगा दिया। अगले दिन गुरूवार को पीड़िता मां ने मामले की तहरीर पुलिस को दी। पहले पुलिस मामले को समझाने भी जुटी रही। लेकिन बात नही बनी बाद में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लिया है। थानाध्यक्ष संदीप ने बताया कि मां की तहरीर पर आरोपी बाल अपचारी के खिलाफ पाक्सो समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

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