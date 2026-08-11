नेपाल में गोल्ड जीतकर चमके औरैया के आर्यन, अब थाईलैंड में दिखाएंगे दम
अजीतमल क्षेत्र के मुड़ैना रूपशाह गांव के 15 वर्षीय फुटबॉल खिलाड़ी आर्यन सिंह ने नेपाल में आयोजित अंडर-18 फुटबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। उनकी मेहनत और प्रशिक्षक के मार्गदर्शन की बदौलत उनका चयन थाईलैंड में होने वाली चैंपियनशिप के लिए किया गया है, जहां वह भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
अजीतमल क्षेत्र के मुड़ैना रूपशाह गांव के 15 वर्षीय फुटबॉल खिलाड़ी आर्यन सिंह राजावत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। नेपाल में आयोजित इंडो-नेपाल इंटरनेशनल चैंपियनशिप की अंडर-18 फुटबॉल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए आर्यन ने पहला स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल जीता। अब उनका चयन थाईलैंड में होने वाली चैंपियनशिप के लिए हुआ है, जहां वह भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। मुड़ैना रूपशाह निवासी अजीत सिंह राजावत और अंजू सिंह के बेटे आर्यन कम उम्र से ही फुटबॉल में अपनी पहचान बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। नेपाल में हुई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला।
अंडर-18 वर्ग में मैदान पर शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नेपाल में मिली सफलता के बाद आर्यन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का एक और रास्ता खुला है। उनका चयन थाईलैंड चैंपियनशिप-2026 के लिए किया गया है। प्रतियोगिता 27 से 31 अगस्त तक बैंकॉक में आयोजित होगी। आर्यन वहां भारतीय टीम की ओर से मैदान में उतरेंगे। अब उनका लक्ष्य थाईलैंड में भी बेहतर प्रदर्शन कर देश के लिए पदक जीतना है। आर्यन अपनी सफलता का श्रेय प्रशिक्षक राकेश सरसैया के मार्गदर्शन और मां कंकेश्वरी स्पोर्ट्स, इंदौर में मिले प्रशिक्षण को देते हैं। उनकी बहन वांशिका भी लगातार उनका उत्साह बढ़ा रही हैं। आगामी प्रतियोगिता को देखते हुए आर्यन अभ्यास में जुटे हैं। नेपाल से गोल्ड मेडल जीतकर लौटे आर्यन की उपलब्धि से परिवार के साथ मुड़ैना रूपशाह गांव और अजीतमल क्षेत्र में खुशी है। अब क्षेत्र के लोगों की निगाहें बैंकॉक में होने वाली प्रतियोगिता पर हैं, जहां औरैया का यह युवा खिलाड़ी भारतीय तिरंगे के साथ मैदान में उतरेगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें