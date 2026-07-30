ब्राउन शुगर के तस्कर को मिली 15 वर्ष की सजा

चतरा, विधि संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम पूर्णेन्दु कुमार शर्मा की अदालत ने एनडीपीएस केस के अभियुक्त वशिष्ट नगर थाना क्षेत्र के पहसवार गांव निवासी अजय गंझू को 15 वर्ष का कठिन कारावावास की सजा सुनाया है। इसके अलावा डेढ़ लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 2 वर्ष की अधिक सजा भुगतना होगा। इस केस में अपर लोक अभियोजक नंदलाल सिंह ने बताया कि इस मामले में सभी गवाहों की गवाही कराकर अभियुक्त को सजा के अंजाम तक पहुंचाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि मामला वशिष्ठ नगर थाना कांड संख्या 44/2024 दिनांक 24 अप्रैल 2024 का है।

इस केस के सूचक सह थाना प्रभारी दिलेश्वर कुमार साहू अपने फर्द वयान में लिखा है की घटना के दिन समय करीब 9:30 बजे गुप्त सूचना मिली कि वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र के पहसवार गांव में अजय गंझू पिता दिना गंझू और दिलिप गंझू पिता राजदेव गंझू अपने घर में अवैध तरीके से अफीम से नशीली ब्राउन शुगर पाउडर तैयार किया जा रहा है। तत्पश्चात छापामारी दल का गठन कर अभियुक्त के घर छापामारी कर 3.500 किलो सफेद रंग के झोला में रखें अफीम जैसा ब्राउन शुगर तरल अवशेष पदार्थ जैसा बरामद हुआ है। इसके बाद पुलिस एनडीपीएस की धाराओं में प्राथमिक की दर्ज कर अभियुक्त को जेल भेज दिया। इस केस में दूसरे अभियुक्त दिलीप गंझू को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया।